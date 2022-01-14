Леброн Джеймс отреагировал на выпад аналитика против Тома Брэди

Аналитик ESPN Макс Келлерман сделал очередной выпад в адрес звезды NFL Тома Брэди.



«Том Брэди почти закончился. Это может случиться в следующей игре, может быть, через год, но он точно собирается упасть вниз. Том Брэди скоро станет бомжом», — цитирует Келлермана Fadeaway World.



Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в жёсткой манере отреагировал на слова Келлермана.



«Когда это прекратится? Никогда! Потому что горячая ненависть продаётся лучше всего», — написал Леброн в своём «инстаграме».



44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Напомним, свой седьмой титул Брэди завоевал в 2021 году в составе «Тампы». Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.