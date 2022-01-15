«Голден Стэйт» отметился антирекордом последних 60 лет

Накануне состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» местный клуб «Милуоки Бакс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 118:99.



После первой половины встречи «Голден Стэйт» уступил «Милуоки» 39 очков (38:77). Это худший результат для этой команды с момента переезда клуба в Калифорнию в сезоне-1962/1963, сообщает ESPN.



По итогам встречи значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо – 30 очков, 12 подборов и 11 передач. В «Голден Стэйт» выделился Эндрю Уиггинс, на его счету 16 очков.



«Голден Стэйт» занимает вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции.