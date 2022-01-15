Рейтинг Расселла Уэстбрука в NBA 2K резко упал

Рейтинг разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука упал до 81 в игре NBA 2K22. Ещё в сентябре прошлого года рейтинг игрока был 86, затем упал до 84, и, похоже, его падение не останавливается.



Причиной таких показателей Расселла в популярной игре является его крайне неудачный старт вместе с «Лейкерс» и продолжающиеся провальные матчи, которые время от времени выдаёт Уэстбрук.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук набирает в среднем 18,7 очка, 8,1 подбора и 8,2 передачи за игру. Ранее эксперты выражали уверенность, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет крайне непросто обменять Расселла в какой-либо клуб НБА.



Ранее лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу провальной игры Уэстбрука.

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