Леброн Джеймс отреагировал на провальную игру Расселла Уэстбрука за «Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу провальной игры разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.
«Надо просто продолжать работать.
У него были хорошие возможности для броска, но мяч просто не шёл в корзину», — приводит слова Леброна Fadeaway World.
В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 18,7 очка, 8,1 подбора и 8,2 передачи за игру. Ранее эксперты выражали уверенность, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет крайне непросто обменять Уэстбрука в какой-либо клуб НБА.
В начале января в матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук впервые с 2016 года не совершил ни одной потери за игру.
Недавно Кармело Энтони рассказал, что Леброн Джеймс никогда не обсуждал с ним потенциальный обмен Уэстбрука.
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