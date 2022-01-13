Леброн Джеймс отреагировал на провальную игру Расселла Уэстбрука за «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу провальной игры разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.

«Надо просто продолжать работать.



У него были хорошие возможности для броска, но мяч просто не шёл в корзину», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 18,7 очка, 8,1 подбора и 8,2 передачи за игру. Ранее эксперты выражали уверенность, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет крайне непросто обменять Уэстбрука в какой-либо клуб НБА.



В начале января в матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук впервые с 2016 года не совершил ни одной потери за игру.

Недавно Кармело Энтони рассказал, что Леброн Джеймс никогда не обсуждал с ним потенциальный обмен Уэстбрука.