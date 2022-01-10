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Дрэймонд Грин вышел играть с травмой ради Клэя Томпсона

Дрэймонд Грин вышел играть с травмой ради Клэя Томпсона
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Стало известно, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин уговорил тренерский штаб выпустить его в стартовой пятёрке на матч с «Кливленд Кавальерс» (96:82), несмотря на полученную во время разминки травму голени. Дело в том, что в этой игре впервые за 2,5 года принял участие Клэй Томпсон.

В итоге Грин пробыл на площадке всего 7 секунд и показал статистику 0+0+0+0+0. Сам Томпсон провёл на площадке 20 минут и набрал 17 очков.

31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.

Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на возвращение Томпсона.

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