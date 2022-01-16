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Мэджик Джонсон отреагировал на три подряд поражения «Лейкерс»

Мэджик Джонсон отреагировал на три подряд поражения «Лейкерс»
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Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о разгромном поражении, которое потерпел его бывший клуб в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» — 96:133.

«После поражения от «Наггетс» со счётом 96:133 мы, фанаты «Лейкерс», ещё можем как-то смириться с тем, что нас обыграли, но мы заслуживаем большего. Команде следует прилагать усилия и наконец включаться. Джини Басс (владелица «Лос-Анджелес Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»), ты заслуживаешь большего», — написал Джонсон на своей официальной странице в «Твиттере».

Значительный вклад в успех «Денвера» внёс Бонс Хиланд – 27 очков и 10 подборов. В «Лейкерс» выделился лидер команды Леброн Джеймс, на его счету 25 очков.

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