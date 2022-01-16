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Донован Митчелл отреагировал на слухи об уходе из «Юты»

Донован Митчелл отреагировал на слухи об уходе из «Юты»
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Баскетболист «Юты Джаз» Донован Митчелл рассказал, что собирается выиграть в этом сезоне титул НБА в составе своей нынешней команды, несмотря на слухи о его возможном обмене.

«Вы все очень любите говорить только негативные вещи, когда мы начинаем проигрывать. А когда же мы начинаем выигрывать, ничего не говорится. Нам пора идти, мы пытаемся выиграть чемпионат, так что я просто прерву вас и отвечу прямо здесь: это цель, и мы не остановимся, пока не сделаем это. У нас отличная группа ребят, и этот неудачный отрезок ничего не значит», — приводит слова Митчелла Fadeaway World.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги Митчелл набирает 25,7 очков, 5,1 передачи и 3,8 подбора в среднем за игру.

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