УНИКС дома обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал «Нижний Новгород». Счёт встречи — 85:71 в пользу хозяев.

В первой четверти команды показали очень результативную игру, набрав в совокупности 51 очко (26:25 в пользу гостей), однако уже во второй четверти «Нижний Новгород» отпустил УНИКС вперёд и на большой перерыв ушёл с отставанием в шесть очков (37:43).

Третий отрезок матча также остался за хозяевами паркета (24:22), ровно как и заключительная часть матча (18:12).

После 11 игр регулярного чемпионата УНИКС занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 9 побед и 2 поражения. «Нижний Новгород» идёт на седьмом месте — у них 5 побед и 6 поражений.