Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС дома обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

УНИКС дома обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал «Нижний Новгород». Счёт встречи — 85:71 в пользу хозяев.

В первой четверти команды показали очень результативную игру, набрав в совокупности 51 очко (26:25 в пользу гостей), однако уже во второй четверти «Нижний Новгород» отпустил УНИКС вперёд и на большой перерыв ушёл с отставанием в шесть очков (37:43).

Третий отрезок матча также остался за хозяевами паркета (24:22), ровно как и заключительная часть матча (18:12).

После 11 игр регулярного чемпионата УНИКС занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 9 побед и 2 поражения. «Нижний Новгород» идёт на седьмом месте — у них 5 побед и 6 поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
85 : 71
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
УНИКС: Канаан - 20, Хезонья - 20, Браун - 14, Джекири - 10, Списсу - 9, Узинский - 4, Жбанов - 3, Комолов - 3, Клименко - 2, Воронцевич, Зайцев
Нижний Новгород: Платонов - 13, Стребков - 13, М. Кулагин - 11, Астапкович - 8, Антипов - 6, Торопов - 6, Ганькевич - 5, Карданахишвили - 5, Шашков - 4, Фрейманис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022