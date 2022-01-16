УНИКС дома обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал «Нижний Новгород». Счёт встречи — 85:71 в пользу хозяев.
В первой четверти команды показали очень результативную игру, набрав в совокупности 51 очко (26:25 в пользу гостей), однако уже во второй четверти «Нижний Новгород» отпустил УНИКС вперёд и на большой перерыв ушёл с отставанием в шесть очков (37:43).
Третий отрезок матча также остался за хозяевами паркета (24:22), ровно как и заключительная часть матча (18:12).
После 11 игр регулярного чемпионата УНИКС занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 9 побед и 2 поражения. «Нижний Новгород» идёт на седьмом месте — у них 5 побед и 6 поражений.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
85 : 71
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
УНИКС: Канаан - 20, Хезонья - 20, Браун - 14, Джекири - 10, Списсу - 9, Узинский - 4, Жбанов - 3, Комолов - 3, Клименко - 2, Воронцевич, Зайцев
Нижний Новгород: Платонов - 13, Стребков - 13, М. Кулагин - 11, Астапкович - 8, Антипов - 6, Торопов - 6, Ганькевич - 5, Карданахишвили - 5, Шашков - 4, Фрейманис
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