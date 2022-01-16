«Зенит» произвёл изменение в заявке на Единую лигу ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» исключил из своей заявки на Единую лигу ВТБ литовского центрового Артураса Гудайтиса, заменив его на американского защитника Тайсона Картера.



В понедельник, 17 января, «Зенит» примет в Санкт-Петербурге московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Сейчас команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, имея после 10 матчей 7 побед и 3 поражения.

Напомним, в этом сезоне санкт-петербургский клуб столкнулся с кадровыми проблемами из-за коронавируса.

Ранее «Зенит» назвал дату возвращения в строй Шабазза Напьера, который получил травму связок правого голеностопного сустава во время финального матча Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА. Клуб отпустил игрока в США в связи с рождением ребёнка.