«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Юта» победила «Денвер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 124:102.



Значительный вклад в успех гостей внёс Донован Митчелл – 31 очко. В «Денвере» выделился Никола Йокич, на его счету 25 очков и 15 подборов и 14 передач.



В параллельном матче в Минеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» провела игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:99.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 20 очков.



Также «Хьюстон Рокетс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 118:112.