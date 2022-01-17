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«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Юта» победила «Денвер»

«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте», «Юта» победила «Денвер»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Победу в нём одержала «Юта» со счётом 124:102.

Значительный вклад в успех гостей внёс Донован Митчелл – 31 очко. В «Денвере» выделился Никола Йокич, на его счету 25 очков и 15 подборов и 14 передач.

В параллельном матче в Минеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» провела игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:99.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 20 очков.

Также «Хьюстон Рокетс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 118:112.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 26, Ноуэлл - 17, Бисли - 16, Беверли - 10, Вандербилт - 10, Макдэниелс - 9, Рид - 9, Эдвардс - 9, Расселл - 7, Принс - 3, Райт - 2, Окоги - 1, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 20, Куминга - 19, Томпсон - 13, Портер - 12, Уиггинс - 12, Ли - 8, Бьелица - 6, Тоскано-Андерсон - 5, Луни - 4, Грин, Игуодала, Карри, Кьоцца, Муди, Пэйтон II, Уайзмен, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 118
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Хилд - 27, Дэвис - 17, Митчелл - 16, Мету - 14, Фокс - 14, Барнс - 12, Харклесс - 5, Холмс - 4, Джонс - 2, Лень - 1, Багли III, Вудард, Кета, Кинг, Рэмси, Томпсон, Халибёртон
Хьюстон Рокетс: Вуд - 23, Портер - 23, Мэтьюз - 17, Гордон - 15, Грин - 15, Тэйт - 10, Мартин - 9, Шенгюн - 6, Queen, Брукс, Гаруба, Кристофер, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
102 : 125
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Гордон - 20, Бартон - 16, Моррис - 13, Хиланд - 13, Рид - 5, Грин - 4, Кампаццо - 2, Ннаджи - 2, Эннис - 2, Бол, Грин, Дозьер, Маррей, Портер, Риверс, Ховард, Чанчар
Юта Джаз: Митчелл - 31, Богданович - 21, Гобер - 18, Кларксон - 16, О'Нил - 11, Пэскелл - 10, Конли - 8, Гэй - 7, Инглс - 3, Азубуике, Батлер, Валентайн, Пелле, Уайтсайд, Форрест, Хьюз, Читэм
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