Дрэймонд Грин пропустит ещё минимум две недели из-за травмы

Американский нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин пропустит ещё минимум две недели, сообщает ESPN.
По информации источника, форвард прошёл обследование, которое выявило поражение межпозвоночного диска в нижней части спины, из-за чего у баскетболиста и появились боли в левой голени.
Ранее Грин уговорил тренерский штаб выпустить его в стартовой пятёрке на матч с «Кливленд Кавальерс» (96:82), несмотря на полученную во время разминки травму голени. Дело в том, что в этой игре впервые за 2,5 года принял участие Клэй Томпсон.
В итоге Грин пробыл на площадке всего 7 секунд и показал статистику 0+0+0+0+0. Сам Томпсон провёл на площадке 20 минут и набрал 17 очков.
Сегодня в Минеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» провела игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 119:99.
Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 20 очков.
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