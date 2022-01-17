Димитрис Итудис: ЦСКА играл хорошо, получил нужные результаты

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от выездного матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом».
«Мы проведём третий матч за семь дней, но мы играли хорошо, получили нужные результаты, видим некоторый прогресс в нашей игре и рады этому. Особенно радует факт, что в команде есть единство, мы нашли общий язык, лучше коммуницируем, боремся до конца. Теперь у нас впереди ещё один важный матч с «Зенитом», который всегда был серьёзным и отличным соперником. Нужно выйти и снова выложиться полностью», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заявил, что кадровые проблемы не могут быть оправданием перед матчем с ЦСКА.
«После стольких дней без игр мы возвращаемся, и очевидно, что у нас есть некоторые проблемы, связанные с коронавирусом и травмированными игроками. Но не может быть никаких оправданий и не может быть ничего другого, кроме как быть готовым к завтрашней игре и постараться сделать всё возможное. В противном случае у нас не будет шансов победить отличную команду во главе с прекрасным тренером. Кроме того, у них у самих были проблемы, но они восстановились и находятся в очень хорошей форме», – сказал Паскуаль в комментарии официальному сайту «Зенита».
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