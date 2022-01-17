Димитрис Итудис высказался о поражении от «Зенита», которое стоило ЦСКА первого места

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Поздравляю «Зенит», соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили. Они начали матч очень агрессивно, но мы смогли перехватить лидерство на отметке 16-17 и закончить первую четверть вничью, 21-21. При этом показывали нормальную игру, совершили всего две потери, контролировали свои владения. А уже вторая четверть получилась очень плохой, мы сделали шесть потерь и показывали низкую реализацию бросков. В целом в трех четвертях, которые «Зенит» выиграл с суммарным счетом 60-47 мы совершили 17 потерь и бросили 4 из 22 трехочковых. При этом получали хорошие броски, пользовались тем, что соперники скапливались в «краске», и должны были извлечь из этого пользу, ведь в предыдущих матчах мы здорово атаковали издали. Но, повторю, 17 потерь нас подкосили, мы теряли свои владения, да еще пара перехватов соперника привела к трехочковым попаданиям. Это будет для нас хорошим уроком. Будем работать над тем, чтобы играть лучше, и мы будем играть лучше», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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