Леброн Джеймс установил потрясающий рекорд НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в каждом из последних 14 матчей команды набирал 25 очков, совершал 5 подборов и реализовывал по меньшей мере один трёхочковый бросок. Это самая длинная серия с такой статистикой для любого игрока в истории НБА.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, сегодня «Лейкерс» прервали серию из трёх поражений, обыграв дома «Юту Джаз» (101:95). Самый значимый вклад в победу «Лейкерс» внёс как раз Леброн Джеймс – 25 очков, 7 подборов и 7 передач, а наиболее результативным в составе «Джаз» стал центровой Руди Гобер – 19 очков, 16 подборов.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (21-22) сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Лейкерс» примет «Индиану Пэйсерс».
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