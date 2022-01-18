Деннис Родман: Шакил О'Нил и Коби Брайант не могли впустить меня в свою чёртову команду

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал о периоде в своей карьере, когда он играл вместе с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом за «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я начал играть с Коби, Шаком и другими. Приходил на стадион, и люди приходили посмотреть на меня, потому что они не видели меня шесть месяцев. Так что Коби и Шак мне завидовали. Они так заботились обо мне: я приходил на игру, выходил на игру, устраивал вечеринки, делал то-то и то-то, гостиничные дела. Честно говоря, они терпеть не могли меня в этой чёртовой команде и не хотели в неё впускать», — приводит слова Родмана Essentially Sports.
Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.
Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.
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