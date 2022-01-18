Кевин Гарнетт назвал лучшего игрока НБА
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант является лучшим игроком лиги на данный момент.
Во время разговора с 10-кратным участником Матча всех звёзд Полом Пирсом, который считает, что лучшим является Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Гарнетт заявил:
«Слушай, ты смотришь вообще за КД, брат? Видишь ли, я ненавижу, когда мы здесь и ты начинаешь пыхтеть и отдуваться, когда ты знаешь, что это лучший игрок», — приводит слова Гарнетта Essentially Sports.
Напомним, недавно Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, что форвард Кевин Дюрант вернётся в строй приблизительно через 4-6 недель. У него диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена.
Новость по темеСтало известно, на сколько выбыл из строя Кевин Дюрант
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