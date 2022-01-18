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«Чемпионат» назвал свой вариант составов команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

«Чемпионат» назвал свой вариант составов команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
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«Чемпионат» принял участие в определении составов команд «Звёзды России» и «Звёзды мира», которые сыграют в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ в 2022 году.

Матч звёзд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, в прошлую пятницу завершилось голосование болельщиков. По его итогам стал известен расширенный список кандидатов на участие в Матче всех звёзд, состоящий из 60 игроков.

В состав команд по версии «Чемпионата» вошли:

«Звёзды России»:

Защитники: Алексей Швед (ЦСКА), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Евгений Воронов («Парма»), Евгений Колесников («Автодор»).
Передняя линия: Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Андрей Мартюк, Станислав Ильницкий (оба — «Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джоэл Боломбой (ЦСКА).

«Звёзды мира»:

Защитники: Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Энтони Хики («Астана»), Каспер Уэйр («Енисей»), Билли Бэрон («Зенит»), Габриэль Лундберг (ЦСКА).
Передняя линия: Джордан Мики («Зенит»), Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»), Марио Хезонья, Джон Браун (УНИКС), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

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