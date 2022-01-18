Гомельский отреагировал на провал ЦСКА в матче с «Зенитом»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий о причинах поражения ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (68:81).
«Очень медленное и далеко не всегда правильная реакция тренеров на тактику противника. «Зенит» построил защиту от трехочковых бросков, которые ЦСКА прекрасно реализовывал в двух предыдущих матчах. Сменить акцент в атаке на игру из трехсекундной зоны не получилось, хотя Милутинов и Боломбой там хорошо себя проявили, так и не получилось. Против такой защиты ЦСКА потерялся», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в составе «Зенита» самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе красно-синих 16 очков на счету Николы Милутинова.
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