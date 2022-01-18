Андрей Кириленко отреагировал на перенос матчей сборной России из США в другую страну

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА о переносе матчей женской сборной России в отборе чемпионата мира – 2022 из Вашингтона в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго.



«В связи со всеми событиями в мире (и в первую очередь это связано с вакцинной историей) нам так и не удалось положительно решить вопрос въезда российской сборной на территорию США. Переговоры были очень долгими. Ребята, которые работают в американской федерации баскетбола, сделали всё возможное, чтобы нашу команду пустили в виде исключения. Но сейчас такие времена, что никто не готов брать на себя дополнительные риски из-за пандемии коронавируса.



Было рассмотрено много различных вариантов. В результате пришли если не к идеальному, то к самому более-менее приемлемому. Обсуждалось несколько мест, где могла бы сыграть сборная России. В итоге выбрали то, где не нужна виза и признана наша вакцина.



К сожалению, плотный график не предполагает длительный турнир, и мы сможем провести только две игры. Такое решение принято потому, что сборная США уже квалифицировалась на Кубок мира как олимпийский чемпион. И по факту два оставшихся участника финального турнира будут определены среди сборных Бельгии, Пуэрто-Рико и России. Увеличить количество матчей до трёх мы не можем – не получается по дням.



Мы долго разговаривали со всеми заинтересованными сторонами – американской, бельгийской, пуэрториканской, с ФИБА. Всем огромное спасибо за понимание. В том, что ситуация сложилась таким образом, нет ничьей вины. Таковы сегодняшние обстоятельства в мире, которые не позволяют нормально проводить спортивные соревнования.



Будем играть и болеть за нашу сборную. Главная цель была достигнута – мы сохранили шансы попасть на Кубок мира по спортивному принципу. Правда, уже второй год подряд сталкиваемся с подобными сложностями. Мы живём в уникальное время, когда возникает большое количество проблем, связанных не с баскетболом, а с борьбой с вирусом и различными ограничениями.



Но мы должны брать в расчёт, что в таких обстоятельствах находятся все команды. Нужно подстраиваться по ходу событий. И очень хорошо, что все это понимают. Это был один из немногих случаев, когда представители всех заинтересованных сторон находились на одной волне. Все были единодушны, и никто не пытался вырвать для себя какой-то выгодный кусок. А в вопросах логистики каждый старался помочь друг другу. Было очень приятно видеть такую объединённую позицию», – приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.