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Чендлер Парсонс завершил карьеру

Чендлер Парсонс завершил карьеру
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33-летний форвард Чендлер Парсонс принял решение завершить спортивную карьеру.

«Даже не знаю, с чего начать. Последние пару лет были сумасшедшими. У меня было так много взлётов и падений, и я благодарен за каждое из них. Всю свою жизнь я хотел быть игроком НБА. Я просто желал соревноваться и играть в баскетбол на самом высоком уровне. И теперь я могу с гордостью сказать, что у меня это получилось.

Хотел бы поблагодарить каждого, кто помог мне реализовать эту мечту. Уверен, что буду скучать по всему этому: по перелётам, просмотрам видеозаписей, по матчам, но как же я рад перейти к новой главе своей жизни. Спасибо вам всем», — написал Парсонс в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Чендлера Парсонса в «Инстаграме».

Парсонс является 38-м номером второго раунда драфта 2011 года. В НБА Чендлер провёл девять сезонов, выступая за такие клубы, как «Хьюстон Рокетс», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Атланта Хоукс».

В январе 2020 года Парсонс попал в аварию, в результате которой получил черепно-мозговую травму, грыжу межпозвоночного диска и прочие повреждения. Виновником ДТП был признан нетрезвый водитель другого автомобиля.

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