Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Нидерландами в квалификации ЧМ

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Зораном Лукичем объявил расширенный состав для подготовки к февральским играм квалификации Кубка мира — 2023. Во втором окне отбора россияне дважды сыграют со сборной Нидерландов: 24 февраля в Перми и 27 февраля в Алмере — пригороде Амстердама.



В расширенный список включены: защитники Захар Ведищев («Локомотив-Кубань», Краснодар, возраст на начало сбора — 21 год, рост 196 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», 22 года, 194 см), Вячеслав Зайцев (УНИКС, Казань, 32 года, 190 см), Денис Захаров («Зенит», Санкт-Петербург, 28 лет, 193 см), Артём Комолов (УНИКС, 28 лет, 194 см), Дмитрий Кулагин («Зенит», 29 лет, 197 см), Михаил Кулагин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 27 лет, 191 см), Александр Платунов («Парма», Пермь, 24 года, 192 см), Иван Стребков («Нижний Новгород», 30 лет, 190 см), Иван Ухов (ЦСКА, Москва, 26 лет, 193 см), Александр Хоменко (ЦСКА, 23 года, 192 см), форварды Семён Антонов (ЦСКА, 32 года, 202 см), Антон Астапкович («Нижний Новгород», 28 лет, 202 см), Игорь Вольхин («Зенит», 24 года, 199 см), Александр Ганькевич («Нижний Новгород», 26 лет, 201 см), Филипп Гафуров (ЦСКА-2, Москва, 20 лет, 211 см), Андрей Зубков («Зенит», 30 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 27 лет, 200 см), Антон Квитковских («Автодор», Саратов, 21 год, 202 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 21 год, 211 см), Марк Тихоненко («Астана», Казахстан, 23 года, 206 см), Сергей Торопов («Нижний Новгород», 32 года, 205 см), центровые Сергей Балашов («Енисей», Красноярск, 25 лет, 206 см), Владимир Ивлев (ЦСКА, 31 год, 207 см).



Ещё два игрока внесены в резервный список: это защитник Тимофей Герасимов («Енисей», 25 лет, 206 см) и форвард Владислав Трушкин («Енисей», 28 лет, 201 см). Точный состав участников сбора определится позднее.



Сбор стартует 18 февраля в Москве: первые тренировки главная команда проведёт в зале «Игровой» спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте. 20 февраля часть игроков примет участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, а на следующий день сборная продолжит подготовку в Перми. После домашней встречи россияне задержатся на Урале ещё на один день, а вылет в Нидерланды запланирован на 26 февраля — день накануне матча в Алмере.



После первого окна квалификации сборная России лидирует в группе H с двумя победами в двух матчах. У команд Италии и Исландии — 50-процентный результат, у сборной Нидерландов — два поражения.



По итогам двухкругового турнира три первые из четырёх команд пройдут в следующий этап отбора, где встретятся с тремя представителями группы G (Испания — Грузия — Украина — Северная Македония). Результаты всех игр первого этапа будут учитываться и на втором. Трое лучших из этой шестёрки выйдут в финальный турнир Кубка мира, который с 25 августа по 10 сентября 2023 года примут Индонезия, Япония и Филиппины.