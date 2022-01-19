Источник: «Финал четырёх» Евролиги перенесут в другой город

«Финал четырёх» Евролиги 2022 года может быть перенесён в другой город, сообщает Mozzart Sport. По информации источника, руководство Евролиги рассматривает вариант с переносом решающих матчей сезона-2021/2022 из Берлина (Германия) в Белград (Сербия).



Сообщается, что в Евролиге уже предприняли шаги в этом направлении, однако источники внутри руководства турнира не подтвердили эту новость.



По информации источника, заместитель мэра Белграда Горан Весич предложил заменить Берлин на Белград, поскольку из-за текущих эпидемиологических данных в столице Германии присутствие болельщиков на трибунах было бы невозможным. Белград же, в свою очередь, дал гарантию присутствия зрителей на трибунах «Финала четырёх».



Ожидается, что президент Евролиги Жорди Бертомеу поедет в Белград для переговоров уже на следующей неделе.