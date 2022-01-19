Деннис Родман назвал самого близкого игрока к Майклу Джордану. Это не Леброн Джеймс

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман считает, что Коби Брайант является самым близким игрок к Майклу Джордану.

«Вы слышали, как Майкл Джордан называл Коби? Младшим братом. Все знали, что Коби подражал Майклу, что он вёл себя как Майкл, он говорил как Майкл. И Коби был очень близок к Майклу в том, что касается баскетбольного мастерства.



Он такой же, как Майкл. Он всегда хотел получать мяч на площадке, бросать решающие мячи. С 18 лет он стал тем Коби, которого все любят. Он, наверное, ближе к Майку, чем кто-либо другой», — приводит слова Родмана Fadeaway World.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.



Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.