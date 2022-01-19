Шакил О'Нил: я был в ужасе, когда впервые сыграл против Майкла Джордана

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал о первой встрече с легендарным Майклом Джорданом на площадке.
«Я был в ужасе всю игру. Во-первых, он величайший игрок. Во-вторых, я боялся, что он сделает данк через меня, а мне потом придётся смотреть в глаза моих товарищей по команде. А в-третьих, он просто был очень энергичным. То, что я видел по телевизору, когда училcя в колледже, было похоже на реальность. Я был в ужасе», — приводит слова Шакила Fadeaway World.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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