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Умерла единственная женщина, выбранная на драфте НБА

Умерла единственная женщина, выбранная на драфте НБА
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Стало известно, что Лусия Харрис умерла в возрасте 66 лет. Она была единственной женщиной, выбранной на драфте НБА, а также первой темнокожей женщиной, попавшей в Зал баскетбольной славы.

Харрис была выбрана в седьмом раунде драфта НБА-1977 командой «Нью-Орлеан Джаз» после того, как на протяжении трёх сезонов подряд приводила свою студенческую команду к чемпионским титулам. Однако Лусия так и не сыграла ни одного матча за «Джаз» из-за беременности.

Стоит отметить, что Харрис была в составе первой женской олимпийской сборной США, а также стала автором первого точного броска в истории женского баскетбола на Олимпиадах.

В 2021 году вышел документальный фильм о жизни Лусии Харрис под названием «Королева баскетбола».

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