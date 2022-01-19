Умерла единственная женщина, выбранная на драфте НБА

Стало известно, что Лусия Харрис умерла в возрасте 66 лет. Она была единственной женщиной, выбранной на драфте НБА, а также первой темнокожей женщиной, попавшей в Зал баскетбольной славы.

Харрис была выбрана в седьмом раунде драфта НБА-1977 командой «Нью-Орлеан Джаз» после того, как на протяжении трёх сезонов подряд приводила свою студенческую команду к чемпионским титулам. Однако Лусия так и не сыграла ни одного матча за «Джаз» из-за беременности.

Стоит отметить, что Харрис была в составе первой женской олимпийской сборной США, а также стала автором первого точного броска в истории женского баскетбола на Олимпиадах.

В 2021 году вышел документальный фильм о жизни Лусии Харрис под названием «Королева баскетбола».