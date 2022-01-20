«Лейкерс» приняли решение по главному тренеру после поражения от аутсайдера НБА
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Инсайдер Крис Хэйнс сообщил в своём «твиттере», что «Лос-Анджелес Лейкерс» не намерены отправлять в отставку главного тренера команды Фрэнка Вогеля после поражения от «Индианы Пэйсерс» (104:111).
Сообщается, что тренер вместе с командой отправится на ближайший выезд в Орландо.
Сейчас «Лейкерс» идут на восьмом месте в Западной конференции, имея отрицательный баланс побед и поражений: 22-23. Примечательно, что «Индиана» до матча с «озёрниками» потерпела 10 поражений в 11 матчах.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» хотят выменять четырёх именитых игроков НБА. В список интересов команды входят: Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джереми Грант («Детройт Пистонс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс») и Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»).
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