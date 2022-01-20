Леброн Джеймс показывает худший рейтинг в «Лейкерс» в 2022 году

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс имеет худший показатель +/- после восьми матчей команды в 2022 году. Его показатель составляет «-52». В этих матчах «озёрники» четыре раза выиграли и четырежды проиграли.

Лучший показатель в калифорнийской команде у центрового Деандре Джордана – «+20». Он принял участие в двух встречах.

Стоит отметить, что сегодня Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 30 000+ очков, 10 000+ подборов и 9000+ передач за карьеру.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил в своём «твиттере», что «Лос-Анджелес Лейкерс» не намерены отправлять в отставку главного тренера команды Фрэнка Вогеля после поражения от «Индианы». Тренер вместе с командой отправится на ближайший выезд в Орландо.