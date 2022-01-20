Источник: у Расселла Уэстбрука нет никакой рыночной ценности

Инсайдер Эрик Пинкус поделился мыслями о ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Если Пелинке придётся сделать хоть что-нибудь — потому что неприемлемо не делать ничего — то у него может не оказаться другого выбора, кроме как уволить Фрэнка Вогеля.



Клуб мог бы попытаться обменять Расселла Уэстбрука, но источники говорят, что у него нет никакой рыночной стоимости. Если бы это был последний год его контракта, то у «Лейкерс» был бы шанс. Но на данный момент ни одна команда не готова платить Уэстбруку $ 47 млн в следующем сезоне.



«Лейкерс» изучили несколько вариантов потенциальной сделки до дедлайна. Источники говорят, что они рассматривали таких игроков, как Бен Симмонс, Джереми Грант, Майлз Тёрнер и Харрисон Барнс», — приводит слова Эрика Пинкуса Bleacher Report.