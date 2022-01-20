Велимир Перасович прокомментировал победу УНИКСа над «Барселоной» в Евролиге
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением после матча 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (70:64).
«У нас была отличная защита на протяжении всей игры. Джон Браун выдал несколько безумных моментов. Лоренцо Браун отлично провёл вторую половину. Очень помогли и другие ребята: Марио Хезоньи уверенно играл на подборе, несколько важных бросков забили Айзея Канаан и Андрей Воронцевич. Сегодня была командная победа, и я поздравляю с этим своих игроков», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.
«Это потрясающе. На площадке сражались две великие команды. Мы просто одержали победу, и это самое главное»., — добавил разыгрывающий казанского клуба Лоренцо Браун.
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