Велимир Перасович прокомментировал победу УНИКСа над «Барселоной» в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением после матча 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (70:64).

«У нас была отличная защита на протяжении всей игры. Джон Браун выдал несколько безумных моментов. Лоренцо Браун отлично провёл вторую половину. Очень помогли и другие ребята: Марио Хезоньи уверенно играл на подборе, несколько важных бросков забили Айзея Канаан и Андрей Воронцевич. Сегодня была командная победа, и я поздравляю с этим своих игроков», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.

«Это потрясающе. На площадке сражались две великие команды. Мы просто одержали победу, и это самое главное»., — добавил разыгрывающий казанского клуба Лоренцо Браун.