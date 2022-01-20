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«Зенит» потерпел поражение от «Монако» в Евролиге, Майк Джеймс стал самым результативным

«Зенит» потерпел поражение от «Монако» в Евролиге, Майк Джеймс стал самым результативным
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Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил «Монако» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 86:77.

Первая четверть прошла в равной борьбе, по её итогам «Монако» удалось захватить минимальное преимущество — 18:17. Во втором игровом отрезке гости вновь оказались сильнее, увеличив к большому перерыву своё преимущество до четырёх очков.

В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались гости паркета — к заключительной десятиминутке преимущество «Монако» достигло семи очков. В решающей четверти «Монако» вновь оказался сильнее хозяев площадки. Итоговый счёт встречи — 86:77 в пользу «Монако».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 21 очко. В составе хозяев паркета 18 очков на свой счёт записал Джордан Мики.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
20 января 2022, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
77 : 86
Монако
Монако, Монако
Зенит: Мики - 18, Д. Кулагин - 12, Кузминскас - 12, Карасёв - 10, Лойд - 9, Понитка - 6, Пойтресс - 4, Бэрон - 2, Картер - 2, Пушков - 2, Захаров, Зубков
Монако: Джеймс - 21, Бэйкон - 20, Мотеюнас - 16, Анджушич - 9, Томас - 8, Диалло - 5, Уаттара - 4, Ли - 3, Грэй, Демаис-Баллу, Мотум, Файе
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