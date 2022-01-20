«Зенит» потерпел поражение от «Монако» в Евролиге, Майк Джеймс стал самым результативным

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил «Монако» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 86:77.
Первая четверть прошла в равной борьбе, по её итогам «Монако» удалось захватить минимальное преимущество — 18:17. Во втором игровом отрезке гости вновь оказались сильнее, увеличив к большому перерыву своё преимущество до четырёх очков.
В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались гости паркета — к заключительной десятиминутке преимущество «Монако» достигло семи очков. В решающей четверти «Монако» вновь оказался сильнее хозяев площадки. Итоговый счёт встречи — 86:77 в пользу «Монако».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 21 очко. В составе хозяев паркета 18 очков на свой счёт записал Джордан Мики.
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