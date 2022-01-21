«Чикаго» надолго потерял Лонзо Болла

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл получил серьёзную травму, сообщает Sports Center. Игрок пропустил трёхматчевое выездное турне «Чикаго» из-за травмы коленного сустава.



Как сообщает источник, травма игрока оказалась серьёзнее, чем ожидалось. У игрока был диагностирован частичный разрыв мениска левого колена, и ему понадобится хирургическое вмешательство. Восстановление разыгрывающего займёт от полутора до двух месяцев.



В 2018 году Лонзо Болл уже переносил подобную операцию. Тогда он вернулся на площадку уже к началу тренировочного лагеря.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Лонзо Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.