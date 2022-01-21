Эксперт: в этом году Леброн изменился. Ему важно только побить рекорд Абдул-Джаббара

Обозреватель Скип Бэйлесс высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«В этом году Леброн изменился. Он прошёл путь от защитника и главной движущей силы команды, занимающей первое место по эффективности защиты, до 207-го места по доле побед в обороне. Они упали в середину турнирной таблицы, это дорого им стоило.



Как по мне, основное внимание Леброна сосредоточено на том, чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара и отдохнуть в защите. Время от времени у Леброна получается блокировать чужие атаки, но сейчас они просто не играют в защите. Так что если Леброн действует на правах главы команды, то он должен настаивать на появлении свежих и молодых игроков в защите, а не на Кармело, Аризе и Уэстбруке», — сказал Бэйлесс в эфире программы Undisputed.