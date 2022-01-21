Этторе Мессина и Серхио Родригес высказались о победе «Милана» над ЦСКА в Москве

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина и разыгрывающий Серхио Родригес подвели итог матча 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (67:57).

«Я думаю, что мы очень, очень хорошо сыграли в обороне. Нам удалось удержать ЦСКА ниже отметки 60 набранных очков, что является большим достижением. Нам очень помогла скамейка запасных. Мы нашли некоторый баланс и контролировали подбор во второй половине. Кайл Хайнс был великолепен под щитом. Из-за этого у нас были дополнительные владения мячом, даже если мы плохо бросали. Мы одержали отличную победу, очень важную победу. Мы выиграли две игры на этой неделе, я очень счастлив», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.



«Для нас это очень большая победа. Особенно для меня. У меня так много хороших воспоминаний об игре на этой арене, поэтому приехать сюда и победить одну из лучших команд Европы — это нечто особенное. Мы хорошо работаем, хотя нам не хватает некоторых ребят. Мы довольны работой, которую делаем. Все активизировались. Мы знали, что это будет очень важная игра, и выиграть здесь, в Москве, очень сложно. У нас есть ребята, которые сегодня активизировались и сыграли очень хорошо. Я всегда счастлив, когда побеждаю», — добавил Родригес.