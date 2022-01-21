ЦСКА установил антирекорд результативности с 2013 года

В матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Олимпией Миланом» московский клуб установил антирекорд результативности с 2013 года, сообщает Eurohoops. В этой встрече баскетболистам ЦСКА удалось набрать всего 57 очков, а матч завершился со счётом 67:57 в пользу итальянского клуба. В полуфинале Евролиги 2013 года ЦСКА уступил «Олимпиакосу» со счетом 52:69.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Гости паркета захватили преимущество с первой четверти, выйдя по её итогам вперёд на 13 очков. Во втором игровом отрезке ЦСКА удалось сократить отставание, на большой перерыв команды ушли при счёте 40:35 в пользу гостей.



По итогам третьего игрового отрезка «Олимпия Милан» вновь сумела увеличить отрыв до девяти очков. В заключительной четверти сильнее тоже оказался итальянский клуб — с разницей в одно очко. Итоговый счёт встречи — 67:57 в пользу гостей. Любопытно, что по ходу матча ЦСКА ни разу не вёл в счёте.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Холл, набравший 13 очков. Столько же очков на счету Троя Дэниелса. В составе ЦСКА отличился Габриэль Лундберг, набравший 15 очков.