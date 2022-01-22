Курбанов ногой перехватывал мяч, чирлидерши зажигали на площадке. Фото с ЦСКА — «Милан»

Вчера, 22 января, в Москве на «Мегаспорт Арене» московский ЦСКА на домашней площадке уступил итальянской «Олимпии Милан» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой итальянского клуба со счётом 67:57.



Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан» (57:67).



«Поздравляю миланцев с победой. Даже математически можно выделить наш плохой старт — как в защите, так и в нападении. При этом соперники стабильно оборонялись, игроки со скамейки помогали завершать атаки — особенно Келл и Дэниэлз — но всё же управляли игрой Кайл и Чачо. Три четверти мы выиграли с суммарным счётом 47:44 – когда осознали, как должны были действовать. Мы именно этого и хотели – действовать жёстко, заставить соперников атаковать один на один, дать почувствовать контакт. Но 10:23 в первой четверти нас подломили. Два-три раза мы подтягивались, сокращали отставание до 1-2 очков, но перехватить лидерство так и не смогли», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Олимпия Милан» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.