«Анадолу Эфес» спасся за секунду до сирены, АСВЕЛ и «Бавария» добыли победы в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» переиграл «Панатинаикос» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Василие Мицич, набравший 20 очков. В составе гостей площадки 20 очков на свой счёт записал Неманья Недович. Победный трёхочковый бросок в составе «Эфеса» за секунду до финальной сирены забил Адриан Моэрман.

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В другом матче игрового дня мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла испанскую «Басконию». Встреча проходила в Витории и завершилась со счётом 84:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 17 очков. Столько же очков на счету Кори УКолдена и Огастина Рабита. В составе хозяев паркета 23 очка на свой счёт записал Уэйд Болдуин.



Ещё в одном матче дня АСВЕЛ дома победил «Црвену Звезду» (69:67).