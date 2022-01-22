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«Анадолу Эфес» спасся за секунду до сирены, АСВЕЛ и «Бавария» добыли победы в Евролиге

«Анадолу Эфес» спасся за секунду до сирены, АСВЕЛ и «Бавария» добыли победы в Евролиге
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Турецкий «Анадолу Эфес» переиграл «Панатинаикос» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Василие Мицич, набравший 20 очков. В составе гостей площадки 20 очков на свой счёт записал Неманья Недович. Победный трёхочковый бросок в составе «Эфеса» за секунду до финальной сирены забил Адриан Моэрман.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В другом матче игрового дня мюнхенская «Бавария» на выезде переиграла испанскую «Басконию». Встреча проходила в Витории и завершилась со счётом 84:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 17 очков. Столько же очков на счету Кори УКолдена и Огастина Рабита. В составе хозяев паркета 23 очка на свой счёт записал Уэйд Болдуин.

Ещё в одном матче дня АСВЕЛ дома победил «Црвену Звезду» (69:67).

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
21 января 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Мицич - 20, Морман - 15, Данстон - 14, Ларкин - 11, Симон - 10, Брайант - 4, Бьёбуа - 4, Пляйсс - 4, Андерсон, Петрушев, Синглтон, Тунджер
Панатинаикос: Недович - 20, Макон - 17, Уайт - 15, Каввадас - 8, Папапетру - 7, Сент-Рос - 5, Эванс - 4, Перри - 3, Бохоридис - 2, Авдалас, Каселакис
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
21 января 2022, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
77 : 84
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Болдуин - 23, Костелло - 12, Фонтеккио - 12, Седекерскис - 11, Питерс - 7, Грейнджер - 5, Эноч - 4, Гедрайтис - 3, Баррера, Куруцс, Маринкович
Бавария: Рабит - 17, Уолден - 17, Хантер - 17, Томас - 13, Лучич - 8, Уэйлер-Бэбб - 7, Риверс - 4, Ярамаз - 1, Джордж, Обст, Радошевич, Шишко
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
21 января 2022, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
69 : 67
Црвена Звезда
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Джонс - 17, Лякомб - 17, Гист - 9, Осетковски - 7, Стразель - 5, Найт - 4, Фалл - 4, Дьо - 3, Кауди - 2, Адетокунбо - 1, Risacher
Црвена Звезда: Добрич - 20, Уайт - 12, Калинич - 9, Митрович - 9, Холлинс - 5, Уолтерс - 4, Давидовац - 2, Кузмич - 2, Лазич - 2, Маркович - 2, Иванович, Цирбес
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