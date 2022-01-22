Бросок Стефена Карри с сиреной помог «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 122:118.



Значительный вклад в успех гостей внёс Джа Морант – 38 очков. В «Денвере» выделился Никола Йокич, на его счету 26 очков, 11 подборов и 12 передач.



В параллельном матче в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стейт Уорриорз» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 105:103.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, набравший 22 очка и 12 передач. На счету Карри победный бросок со средней дистанции с финальной сиреной. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд, у него 19 очков и 15 подборов.

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Также «Юта Джаз» обыграла «Детройт Пистонс» со счётом 111:101. У Руди Гобера дабл-дабл (24 очка и 14 подборов).