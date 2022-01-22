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Бросок Стефена Карри с сиреной помог «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон»

Бросок Стефена Карри с сиреной помог «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 122:118.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джа Морант – 38 очков. В «Денвере» выделился Никола Йокич, на его счету 26 очков, 11 подборов и 12 передач.

В параллельном матче в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стейт Уорриорз» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 105:103.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, набравший 22 очка и 12 передач. На счету Карри победный бросок со средней дистанции с финальной сиреной. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд, у него 19 очков и 15 подборов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

Также «Юта Джаз» обыграла «Детройт Пистонс» со счётом 111:101. У Руди Гобера дабл-дабл (24 очка и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 101
Детройт Пистонс
Детройт
Юта Джаз: Гобер - 24, Богданович - 23, Кларксон - 20, Конли - 19, Форрест - 8, Инглс - 5, О'Нил - 5, Гэй - 4, Пэскелл - 3, Азубуике, Батлер, Митчелл, Уайтсайд, Хаус, Хьюз, Читэм
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Лайлз - 16, Макгрудер - 15, Бей - 13, Джозеф - 8, Диалло - 8, Стюарт - 8, Джексон - 4, Олиник - 4, Гарза, Грант, Джексон, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит, Стэнли, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Пул - 20, Уиггинс - 17, Портер - 13, Ли - 8, Луни - 8, Пэйтон II - 8, Куминга - 7, Бьелица - 2, Грин, Игуодала, Кьоцца, Муди, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Хьюстон Рокетс: Вуд - 19, Портер - 17, Мартин - 14, Мэтьюз - 12, Гордон - 10, Тэйт - 10, Кристофер - 8, Брукс - 5, Шенгюн - 5, Грин - 3, Queen, Гаруба, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
118 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Бартон - 27, Йокич - 26, Моррис - 17, Гордон - 16, Грин - 15, Форбс - 9, Ннаджи - 8, Грин, Казинс, Кампаццо, Маррей, Портер, Риверс, Рид, Хиланд, Ховард, Чанчар
Мемфис Гриззлиз: Морант - 38, Мелтон - 21, Джексон - 20, Уильямс - 17, Кончар - 8, Калвер - 6, Кларк - 6, Адамс - 4, Тиллман - 2, Альдама, Андерсон, Бейн, Брукс, Джонс, Матиас, Пон, Терри, Тийе, Харрисон
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