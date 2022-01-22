«Нижний Новгород» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

«Нижний Новгород» был вынужден уйти на карантин. Причина — вспышка коронавируса в клубе.
«21 января, накануне выезда в Краснодар на матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», игроки и представители «Нижнего Новгорода» прошли обязательное тестирование на выявление коронавирусной инфекции. К сожалению, часть анализов оказались положительными, о чём клуб сразу уведомил лигу и «Локомотив-Кубань», — сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».
Вследствие ухода на карантин «Нижний Новгород» не сможет вылететь на матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который был запланирован на завтра, 23 января.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» занимает седьмое место после 11 проведённых матчей. «Локомотив-Кубань» после девяти встреч находится на шестой строчке.
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