«Нижний Новгород» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

«Нижний Новгород» был вынужден уйти на карантин. Причина — вспышка коронавируса в клубе.



«21 января, накануне выезда в Краснодар на матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», игроки и представители «Нижнего Новгорода» прошли обязательное тестирование на выявление коронавирусной инфекции. К сожалению, часть анализов оказались положительными, о чём клуб сразу уведомил лигу и «Локомотив-Кубань», — сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».



Вследствие ухода на карантин «Нижний Новгород» не сможет вылететь на матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который был запланирован на завтра, 23 января.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» занимает седьмое место после 11 проведённых матчей. «Локомотив-Кубань» после девяти встреч находится на шестой строчке.