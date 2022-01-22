Шакил О'Нил: если бы Ирвинг был в моей команде, мне бы пришлось применить рукоприкладство
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Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался о ситуации с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Напомним, Кайри Ирвинг отказался от вакцинации, из-за чего не может помогать команде в домашних встречах регулярного сезона.
«Не понимаю, как „Бруклин“ смог с этим смириться. Если бы Ирвинг был в моей команде, мне бы пришлось применить рукоприкладство. Я точно знаю, что окна для титула бывают не так часто. Играя только на выезде ты не можешь находиться в нормальном игровом ритме.
Его позиция — это его позиция, я не буду вступать в спор о том, что он должен или не должен делать. Я лишь говорю то, что знаю по своему опыту. Если хочешь побеждать, то нужно чем-то жертвовать», — приводит слова Шакила О'Нила Yahoo! Sports.
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