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«Зенит» на выезде крупно обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде крупно обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
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«Зенит» добился выездной победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником клуба из Санкт-Петербурга был саратовский «Автодор». Встреча завершилась со счётом 93:75 (28:26, 23:13, 16:18, 26:18) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

Первая четверть проходила в равной борьбе, по итогам которой уверенное преимущество не могла получить ни одна из команд. Во второй же 10-минутке гораздо солиднее выглядели гости. На большой перерыв «Зенит» уходил с перевесом в 12 очков.

Третьи 10 минут остались уже за баскетболистами «Автодора» (+2). В заключительном игровом отрезке внушительный перевес вновь был на стороне «Зенита». Как итог — крупная победа клуба из Санкт-Петербурга.

В составе победителей больше всего очков на счету защитника Билли Бэрона (18). У «Автодора» чаще других отличался Кенни Чери (17).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
75 : 93
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Автодор: Чери - 19, Джонсон - 14, Колесников - 10, Скрабб - 8, Фандеберк - 7, Квитковских - 6, Минченко - 6, Сергеев - 3, Шакич - 2, Гаврилов, Джерретт, Пранаускис
Зенит: Бэрон - 18, Лойд - 18, Мики - 14, Пойтресс - 14, Кузминскас - 9, Карасёв - 8, Д. Кулагин - 7, Понитка - 5, Вольхин, Захаров, Зубков, Пушков
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