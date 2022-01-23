«Зенит» на выезде крупно обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» добился выездной победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником клуба из Санкт-Петербурга был саратовский «Автодор». Встреча завершилась со счётом 93:75 (28:26, 23:13, 16:18, 26:18) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.



Первая четверть проходила в равной борьбе, по итогам которой уверенное преимущество не могла получить ни одна из команд. Во второй же 10-минутке гораздо солиднее выглядели гости. На большой перерыв «Зенит» уходил с перевесом в 12 очков.



Третьи 10 минут остались уже за баскетболистами «Автодора» (+2). В заключительном игровом отрезке внушительный перевес вновь был на стороне «Зенита». Как итог — крупная победа клуба из Санкт-Петербурга.

В составе победителей больше всего очков на счету защитника Билли Бэрона (18). У «Автодора» чаще других отличался Кенни Чери (17).