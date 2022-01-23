Руди Гобер отреагировал на бой Нганну и Гана в UFC

Французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер высказался по поводу титульного боя UFC между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом.

«Что за бой!» — написал Гобер в своём «инстаграме».

Напомним, UFC 270 состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Бой Нганну и Гана стал главным событием спортивного шоу. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи коллегиально определили победу Нганну. Согласно информации, представленной Атлетической комиссией штата Калифорния, Нганну за этот бой заработал $ 600 000. Оклад Гана составил $ 500 000.

«Юта Джаз» после 46 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведёт на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз».