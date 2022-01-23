Фьюри обратился к Нганну после его победы в бою с Ганом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поздравил франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну с победой, одержанной им в бою с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 270.



«Мои поздравления, Фрэнсис. Но если хочешь заработать настоящие деньги, приходи к Цыганскому королю», — написал Фьюри на своей странице в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что Фьюри и Нганну могут провести боксёрский бой друг с другом. Инициатива исходила со стороны Тайсона. Позже он даже назвал потенциальное место проведения боя.



Последний поединок Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

Новость по теме Фьюри сделал заявление о возможном бое с Нганну, назвав место проведения поединка