Фьюри обратился к Нганну после его победы в бою с Ганом
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поздравил франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну с победой, одержанной им в бою с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 270.
«Мои поздравления, Фрэнсис. Но если хочешь заработать настоящие деньги, приходи к Цыганскому королю», — написал Фьюри на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Фьюри и Нганну могут провести боксёрский бой друг с другом. Инициатива исходила со стороны Тайсона. Позже он даже назвал потенциальное место проведения боя.
Последний поединок Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.
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