«Барселона» с двузначной разницей обыграла «Реал» в чемпионате Испании

«Реал» на арене «Визинк Центр» в Мадриде потерпел поражение от «Барселоны» в матче регулярного чемпионата Испании — 75:85 (24:18, 16:24, 14:21, 21:22).
Лучшую результативность в составе «Барселоны» продемонстрировали Сертач Шанлы (17 очков), Кайл Курич (14 очков) и Никола Миротич (13 очков). У «Реала» отличились Уолтер Тавареш (12 очков), Серхио Льюль (13 очков), Альберто Абальде, Венсан Пуарье и Джеффри Тэйлор (по 8 очков).
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с результатом 16-2. «Барселона» находится на втором месте с балансом 12-3. Следующие матчи обе команды проведут 30 января. «Реал» на домашней площадке встретится с «Андоррой». «Барселона» на своей арене «Палау Блауграна» примет «Ховентуд» в каталонском дерби.
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