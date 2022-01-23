«Никс» дома обыграли «Клипперс»

Сегодня, 23 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором команда «Нью-Йорк Никс» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Счёт встречи — 110:102 в пользу подопечных Тома Тибодо.
Первая четверть оказалась самой результативной. Хозяева обеспечили себе преимущество в 8 очков (39:31), однако во второй 12-минутке развить свой успех не смогли (27:30).
После большого перерыва «Никс» вновь были успешнее и к решающему отрезку встречи вели в 10 очков (91:81). В последней четверти гости сумели немного сократить отставание, но итоговая победа всё равно осталась за хозяевами.
После 47 игр команда из Нью-Йорка делит 10-ю строчку с «Бостон Селтикс» в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 23 победы и 24 поражения. «Лос-Анджелес Клипперс» провёл на одну встречу больше и занимает 9-е место в Западной конференции (23-25).
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