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«Никс» дома обыграли «Клипперс»

«Никс» дома обыграли «Клипперс»
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Сегодня, 23 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором команда «Нью-Йорк Никс» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Счёт встречи — 110:102 в пользу подопечных Тома Тибодо.

Первая четверть оказалась самой результативной. Хозяева обеспечили себе преимущество в 8 очков (39:31), однако во второй 12-минутке развить свой успех не смогли (27:30).

После большого перерыва «Никс» вновь были успешнее и к решающему отрезку встречи вели в 10 очков (91:81). В последней четверти гости сумели немного сократить отставание, но итоговая победа всё равно осталась за хозяевами.

После 47 игр команда из Нью-Йорка делит 10-ю строчку с «Бостон Селтикс» в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 23 победы и 24 поражения. «Лос-Анджелес Клипперс» провёл на одну встречу больше и занимает 9-е место в Западной конференции (23-25).

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Барретт - 28, Рэндл - 24, Фурнье - 14, Бёркс - 10, Куикли - 8, Ноэль - 8, Робинсон - 8, Гримс - 6, Реддиш - 2, Топпин - 2, Арчидиаконоу, Гибсон, Макбрайд, Роуз, Саманич, Симс, Уокер
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 26, Зубац - 17, Кеннард - 14, Бостон - 13, Ибака - 9, Мэнн - 9, Батюм - 6, Моррис - 4, Бледсо - 2, Коффи - 2, Moon, Джонсон, Джордж, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу, Хартенштайн
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