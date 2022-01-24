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«Лейкерс» уступили «Майами». 51 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Вашингтон»

«Лейкерс» уступили «Майами». 51 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Вашингтон»
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«Торонто Рэпторс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева уступили – 105:114.

Паскаль Сиакам из «Рэпторс» заработал 28 очков. Анферни Саймонс, Си Джей Макколлум и Нассир Литтл из «Портленда» набрали по 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 114
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 28, Ванвлит - 19, Трент-мл. - 13, Ануноби - 11, Буше - 11, Барнс - 9, Шампани - 6, Бэнтон - 5, Ачиува - 3, Берч, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн
Портленд Трэйл Блэйзерс: Литтл - 19, Макколлум - 19, Саймонс - 19, Маклемор - 17, Нуркич - 11, Ковингтон - 9, Эллеби - 9, Уотфорд - 6, Смит - 5, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Нэнс, Пауэлл, Снелл

«Орландо Мэджик» дома обыграли «Чикаго Буллз» со счётом 114:95 и прервали серию из четырёх поражений кряду.

У хозяев 23 очка набрал Мориц Вагнер, 41 очко у Демара Дерозана из «Чикаго».

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
114 : 95
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Вагнер - 23, Картер - 19, Вагнер - 18, Саггс - 15, Браздейкис - 11, Океке - 11, Энтони - 11, Скофилд - 6, Айзек, Бамба, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Росс, Фульц, Харрис, Хэмптон
Чикаго Буллз: Дерозан - 41, Уайт - 22, Вучевич - 13, Досунму - 7, Томас - 5, Браун - 3, Hill - 2, Кук - 2, Болл, Брэдли, Грин, Джонс, Карузо, Лавин, Маккинни, Симонович, Уильямс

На стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами (США) встречались «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили – 113:107.

В составе «Майами» самым результативным игроком был Дункан Робинсон с 25 очками, трипл-дабл и 20 очков у Джимми Батлера. Леброн Джеймс из «Лейкерс» набрал 33 очка и сделал дабл-дабл.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Робинсон - 25, Батлер - 20, Мартин - 15, Адебайо - 14, Винсент - 11, Дедмон - 9, Страс - 8, Такер - 8, Гай - 3, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Уэстбрук - 24, Брэдли - 15, Энтони - 11, Джонсон - 7, Монк - 7, Хортон-Такер - 5, Эллингтон - 3, Ривз - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Дэвис, Нанн, Ховард

«Бостон Селтикс» на выезде встречался с «Вашингтон Уизардс». Гости из Бостона выиграли у столичной команды со счётом 116:87.

Ключевой вклад в победу «Селтикс» внёс Джейсон Тейтум, набравший 51 очко. У хозяев лучший по результативности Брэдли Бил – 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
87 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Бил - 19, Авдия - 13, Кузма - 12, Брайант - 11, Колдуэлл-Поуп - 8, Хатимура - 7, Динвидди - 4, Дав. Бертанс - 3, Кисперт - 3, Харрелл - 3, Гэффорд - 2, Холидей - 2, Гилл, Нето, Тодд, Уинстон, Ээи
Бостон Селтикс: Тейтум - 51, Браун - 18, Смарт - 11, Уильямс - 10, Уильямс - 8, Хорфорд - 7, Шрёдер - 7, Лэнгфорд - 3, Несмит - 1, Бол, Дозьер, Кантер, Притчард, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хозер
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