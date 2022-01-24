«Лейкерс» уступили «Майами». 51 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Вашингтон»

«Торонто Рэпторс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева уступили – 105:114.

Паскаль Сиакам из «Рэпторс» заработал 28 очков. Анферни Саймонс, Си Джей Макколлум и Нассир Литтл из «Портленда» набрали по 19 очков.

«Орландо Мэджик» дома обыграли «Чикаго Буллз» со счётом 114:95 и прервали серию из четырёх поражений кряду.

У хозяев 23 очка набрал Мориц Вагнер, 41 очко у Демара Дерозана из «Чикаго».

На стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами (США) встречались «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили – 113:107.

В составе «Майами» самым результативным игроком был Дункан Робинсон с 25 очками, трипл-дабл и 20 очков у Джимми Батлера. Леброн Джеймс из «Лейкерс» набрал 33 очка и сделал дабл-дабл.

«Бостон Селтикс» на выезде встречался с «Вашингтон Уизардс». Гости из Бостона выиграли у столичной команды со счётом 116:87.

Ключевой вклад в победу «Селтикс» внёс Джейсон Тейтум, набравший 51 очко. У хозяев лучший по результативности Брэдли Бил – 19 очков.