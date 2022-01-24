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«Голден Стэйт» обыграл «Юту», «Бруклин» уступил на выезде «Миннесоте»

«Голден Стэйт» обыграл «Юту», «Бруклин» уступил на выезде «Миннесоте»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:92.

Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс защитник Джордан Пул (20 очков, 3 подбора и 2 передачи). В составе гостей лучшая результативность у хорвата Бояна Богдановича (21 очко, 8 подборов и 1 передача) и французского центрового Руди Гобера, отметившегося дабл-даблом (12 очков, 18 подборов и 3 передачи).

«Голден Стэйт Уорриорз» (34-13) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Юта Джаз» (30-17) – идёт на 4-м месте.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
94 : 92
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 20, Уиггинс - 14, Карри - 13, Портер - 13, Ли - 12, Луни - 10, Бьелица - 6, Пэйтон II - 6, Грин, Игуодала, Куминга, Кьоцца, Муди, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Юта Джаз: Богданович - 21, Гэй - 16, Гобер - 12, Инглс - 10, Кларксон - 9, Конли - 9, Форрест - 9, Пэскелл - 6, Азубуике, Батлер, Митчелл, О'Нил, Уайтсайд, Хаус, Хьюз

В параллельных матчах «Денвер Наггетс» благодаря 34 очкам Николы Йокича дома разобрался с «Детройт Пистонс» (117:111), а «Бруклин Нетс» на выезде уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (125:136).

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Бартон - 14, Гордон - 13, Ннаджи - 12, Форбс - 12, Риверс - 11, Кампаццо - 9, Рид - 6, Моррис - 4, Казинс - 2, Грин, Грин, Маррей, Портер, Хиланд, Ховард, Чанчар
Детройт Пистонс: Джозеф - 18, Каннингем - 18, Лайлз - 18, Стюарт - 18, Бей - 11, Диалло - 9, Хейз - 8, Макгрудер - 6, Джексон - 3, Стэнли - 2, Гарза, Грант, Джексон, Ли, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
136 : 125
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Расселл - 23, Таунс - 23, Ноуэлл - 16, Принс - 15, Макдэниелс - 14, Вандербилт - 9, Окоги - 5, Рид - 4, Бисли - 2, Беверли, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Райт
Бруклин Нетс: Ирвинг - 30, Миллз - 21, Эдвардс - 15, Харден - 13, Томас - 11, Шарп - 8, Джонсон - 7, Браун - 6, Олдридж - 6, Гриффин - 5, Бембри - 3, Дюк, Дюрант, Картер, Клэкстон, Миллсэп, Харрис
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