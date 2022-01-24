«Голден Стэйт» обыграл «Юту», «Бруклин» уступил на выезде «Миннесоте»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:92.



Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс защитник Джордан Пул (20 очков, 3 подбора и 2 передачи). В составе гостей лучшая результативность у хорвата Бояна Богдановича (21 очко, 8 подборов и 1 передача) и французского центрового Руди Гобера, отметившегося дабл-даблом (12 очков, 18 подборов и 3 передачи).



«Голден Стэйт Уорриорз» (34-13) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Юта Джаз» (30-17) – идёт на 4-м месте.

В параллельных матчах «Денвер Наггетс» благодаря 34 очкам Николы Йокича дома разобрался с «Детройт Пистонс» (117:111), а «Бруклин Нетс» на выезде уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (125:136).