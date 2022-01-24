Дуэйн Уэйд показал фото с Майком Тайсоном и Даной Уайтом на UFC 270
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд опубликовал фотографии с легендарным боксёром Майком Тайсоном и президентом UFC Даной Уайтом.
Бывший баскетболист присутствовал на турнире UFC 270, главным событием которого стал поединок Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.
Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.
Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.
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