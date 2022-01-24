Гилберт Аренас: Стефен Карри не входит в пятёрку лучших разыгрывающих НБА

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Кто-то сказал мне: «Карри входит в пятерку лучших разыгрывающих?». Но я ответил ему: «Нет, Карри входит в пятёрку лучших лидеров!» Потому что лидер — тот, кто способствует атакам других и вовлекает их в это. Он не входит в пятёрку лучших разыгрывающих, но он входит в тройку лучших защитников НБА.



Когда мы говорим о разыгрывающих, мы говорим о Мэджике Джонсоне, Крисе Поле, Рэджоне Рондо, Ламело Болле, Лонзо Болле. Они настоящие лидеры. Кайри Ирвинг, Карри, Дэмьен Лиллард 0 ибридные защитники, поэтому я не могу сравнивать игроков, набирающих в среднем 28 очков и 7 передач, с теми, у кого в среднем 10 очков и 17 передач!



Я сказал, что он не входит в пятерку лучших разыгрывающих, но он входит в тройку лучших защитников НБА! Он не первый, но если посмотреть на всех защитников, то он один из двух сильнейших. Выше него находится Леброн Джеймс», — сказал Гилберт Аренас в интервью Vlad TV.