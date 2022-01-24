Группа «Reflex» требует у МБА 1,06 миллиона рублей
Поделиться
Музыкант группы «Reflex» Вячеслав Тюрин подал в суд на баскетбольный клуб МБА, сообщает телеграм-канал Mash.
Причиной спора стал трек «Нон-стоп», кавер на который МБА использовал в своем предсезонном проморолике. Автор музыки Тюрин считает, что клуб заслуживает штрафа, даже если учесть тот факт, что песня не были использована напрмяую. Сумма иска – 1,06 млн рублей.
МБА с результатом 9-9 занимает девятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги. Женская команда МБА (11-3) – на третьей строчке Премьер-лиги чемпионата России среди женщин. Кроме того, женская команда МБА дебютировала в Евролиге, где занимает шестое место по итогам 11 туров с балансом 3-8. МБА выступает в еврокубковом турнире без легионеров в составе.
Комментарии
- 24 января 2022
-
21:15
-
20:51
-
19:50
-
18:51
-
17:38
-
16:31
-
15:20
-
14:28
-
13:35
-
12:25
-
11:30
-
10:19
-
09:16
-
06:55
-
06:11
-
04:46
-
00:45
- 23 января 2022
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
21:44
-
20:43
-
19:41
-
18:37
-
17:13
-
16:40
-
16:01
-
14:52
-
13:55
-
12:50
-
12:00
-
11:05
-
10:19
-
07:28
-
00:53
Партнерский контент