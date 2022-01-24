Группа «Reflex» требует у МБА 1,06 миллиона рублей

Музыкант группы «Reflex» Вячеслав Тюрин подал в суд на баскетбольный клуб МБА, сообщает телеграм-канал Mash.



Причиной спора стал трек «Нон-стоп», кавер на который МБА использовал в своем предсезонном проморолике. Автор музыки Тюрин считает, что клуб заслуживает штрафа, даже если учесть тот факт, что песня не были использована напрмяую. Сумма иска – 1,06 млн рублей.

МБА с результатом 9-9 занимает девятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги. Женская команда МБА (11-3) – на третьей строчке Премьер-лиги чемпионата России среди женщин. Кроме того, женская команда МБА дебютировала в Евролиге, где занимает шестое место по итогам 11 туров с балансом 3-8. МБА выступает в еврокубковом турнире без легионеров в составе.