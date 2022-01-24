Димитрис Итудис отреагировал на разгром «Калева» с разницей +42
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю команду с победой и серьезным подходом к игре. Мы проходим через множество трудностей, часто бывает, что приходится возвращать игроков в строй после травм и болезней. Но настрой, собранность, желание остаются с нами. Главное – быть здоровыми», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московского клуба.
Встреча завершилась со счётом 104:62 в пользу московского клуба. В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 12 очков на счету Сайласа Мэлсона.
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